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Правительство Австралии предлагает цифровые сертификаты вакцинации против COVID-19 для Apple Wallet

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Правительство Австралии представило поддержку добавления цифровых сертификатов вакцинации COVID-19 в Apple Wallet через приложение Express Plus Medicare на iOS.

Правительство Австралии предлагает цифровые сертификаты вакцинации против COVID-19 для Apple Wallet

Как отмечает Tap Down Under, пользователи, получившие две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer, теперь имеют доступ к цифровому сертификату через свою учетную запись в сети Medicare или через приложение Medicare, которое можно загрузить в виде PDF-файла или с помощью кнопки «Добавить в Apple».

На лицевой стороне цифрового сертификата указана дата рождения пользователя, номер документа и дата «действительна с», которая указывает дату получения второй дозы. На оборотной стороне пропуска указан медицинский идентификатор человека, вакцина, которая была получена, и дата обеих доз.

Австралийский цифровой сертификат является официальным доказательством вакцинации от COVID-19, если она понадобится внутри страны или в поездках, и отделяется от любых других прививок, которые мог получить человек. Сертификат аналогичен цифровым пропускам, генерируемым некоторыми другими правительственными приложениями, такими как схема пропусков COVID Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Источник — Astera.

COVID-19
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