Правильная зарядка позволит пользователям продлить срок службы аккумулятора смартфона

Правильная зарядка позволит пользователям продлить срок службы аккумулятора смартфона08.04.2021 22:00
Все эти правила действительны для всех современных гаджетов с литий-иoнными или литий-полимерными aккyмyлятopaми.
Специалисты перечислили способы правильной зарядки смартфона.
Итак, во-первых, рекомендуется заряжать батарею не выше 90% и подключать ее к блоку питания, когда на экране смартфона уровень заряда составит 40%.
Такое использование аккумулятора значительно продлит его срок службы.
Во-вторых, полный заряд или его разряд снижает ресурс батарей.
Также специалисты напомнили, что новый аккумулятор устройства не нужно несколько раз заряжать и разряжать, так как для современных батарей этот метод не актуален.
В случае длительного хранения гаджета в выключенном состоянии, аккумулятор нужно зарядить на 50% и после выключить устройство.
Не следует еще перегревать современную батарею, поэтому зарядку или хранение нужно проводить вдали от предметов, излучающих тепло.
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