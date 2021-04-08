Правильная зарядка позволит пользователям продлить срок службы аккумулятора смартфона

Все эти правила действительны для всех современных гаджетов с литий-иoнными или литий-полимерными aккyмyлятopaми.

Специалисты перечислили способы правильной зарядки смартфона.

Итак, во-первых, рекомендуется заряжать батарею не выше 90% и подключать ее к блоку питания, когда на экране смартфона уровень заряда составит 40%.

Такое использование аккумулятора значительно продлит его срок службы.

Во-вторых, полный заряд или его разряд снижает ресурс батарей.

Также специалисты напомнили, что новый аккумулятор устройства не нужно несколько раз заряжать и разряжать, так как для современных батарей этот метод не актуален.

В случае длительного хранения гаджета в выключенном состоянии, аккумулятор нужно зарядить на 50% и после выключить устройство.

Не следует еще перегревать современную батарею, поэтому зарядку или хранение нужно проводить вдали от предметов, излучающих тепло.