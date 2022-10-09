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«Прайм»: в конце октября мессенджер WhatsApp прекратит работать на iPhone 5 и iPhone 5C

Уязвимость WhatsApp может привести к утечке конфиденциальных данных
Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Популярный во всем мире сервис для отправки сообщений через интернет — WhatsApp в этом месяце прекратит работать на миллионах устройств под управлением iOS.
WhatsApp до конца октября прекратить работать на iOS 10 и 11, поэтому владельцы iPhone будут вынуждены обновится до более свежей операционной системы или отказаться от мессенджера.

На iPhone 5 и iPhone 5C приложение вовсе прекратит работать, сказал агентству «Прайм» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Ожидается, что WhatsApp позже перестанет работать и на других смартфонах, но уже под управлением Android

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