«Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может указывать на работу программ-шпионов

Шпионские программы на смартфонах всегда работают скрыто и приводят к быстрому разряду смартфона, а также расходу интернет-трафика.

По словам руководителя команды разработки платформы Gem4me, программы-шпионы также могут нагревать устройство.

Если пользователь заметил, что его смартфон греется без причины, то это может указывать на проникший троян, который вдет слежку за пользователем и передает его данные на сервер кибермошенников.

Для поверки смартфона на предмет шпионажа можно запустить антивирусную программу, или отследить исходящий интернет-трафик.