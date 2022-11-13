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«Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может указывать на работу программ-шпионов

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Шпионские программы на смартфонах всегда работают скрыто и приводят к быстрому разряду смартфона, а также расходу интернет-трафика.
По словам руководителя команды разработки платформы Gem4me, программы-шпионы также могут нагревать устройство.

Если пользователь заметил, что его смартфон греется без причины, то это может указывать на проникший троян, который вдет слежку за пользователем и передает его данные на сервер кибермошенников.

Для поверки смартфона на предмет шпионажа можно запустить антивирусную программу, или отследить исходящий интернет-трафик.

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