PPE: PlayStation 5 стали перегревать и ломать подключенные по USB аксессуары

Самая популярная консоль в мире начала портить дорогие аксессуары пользователей.

В сети стали появляться жалобы, что USB-порты консоли PlayStation 5 начали перегреваться и выводить из строя подключённые аксессуары.

Пользователи пишут, что при длительной сессии порты перегреваются так сильно, что портятся подключенные аксессуары. Такой перегрев может даже привести к оплавлению USB-порта или даже короткому замыканию.

Пока никто не разобрался с возникшей проблемой, а в компании Sony еще не дали комментариев, но пользователи полагают, что проблема существует у определенной партии PlayStation 5.