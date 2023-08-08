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PPE: PlayStation 5 стали перегревать и ломать подключенные по USB аксессуары

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Самая популярная консоль в мире начала портить дорогие аксессуары пользователей.
В сети стали появляться жалобы, что USB-порты консоли PlayStation 5 начали перегреваться и выводить из строя подключённые аксессуары.

Пользователи пишут, что при длительной сессии порты перегреваются так сильно, что портятся подключенные аксессуары. Такой перегрев может даже привести к оплавлению USB-порта или даже короткому замыканию.

Пока никто не разобрался с возникшей проблемой, а в компании Sony еще не дали комментариев, но пользователи полагают, что проблема существует у определенной партии PlayStation 5.

PlayStation 5
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