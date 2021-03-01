Как известно, в прошлом году презентация новых смартфонов от компании Apple состоялась в октябре, тогда как традиционно американский бренд проводит мероприятия в сентябре.

При этом аналитики Counterpoint Research сделали интересное заявление, в котором говорится, что поздний запуск iPhone 12 только подогрел интерес покупателей к продукции Apple.

По словам специалистов, это могло бы отрицательно сказаться на финансовых результатах Apple за прошлый год, но на деле все оказалось иначе.

Сообщается, что задержка новых iPhone 12 только подогрела интерес к продукции марки, да и к тому же это позволило продлить «жизнь» iPhone 11 и iPhone SE (2020).

В целом по итогам 2020 года продажи Apple снизились всего на 4%, тогда как другие производители показали отрицательную динамику значительно больше.