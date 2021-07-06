Появятся ключевые характеристики Vivo V21 SE

Vivo недавно анонсировала смартфоны Vivo V21 5G и Vivo V21e 5G в Индии. В последние несколько месяцев телефон был замечен на сайте тестирования Geekbench и в консоли Google Play. Теперь он появился на платформе тестирования AI.

Предстоящий список тестов искусственного интеллекта Vivo V21 SE показывает, что он оснащен процессором Snapdragon 720G и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что устройство будет поставляться с ОС Android 11. Телефон был замечен с такими же характеристиками на Geekbench. Однако вместо названия V21 SE устройство появилось с номером модели V2061 в Geekbench.

Vivo V21 SE заменит прошлогодний Vivo V20 SE. V20 SE оснащен 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED FHD + со встроенным сканером отпечатков пальцев, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной тройной камерой.

V21 SE имеет аккумулятор емкостью 4100 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Он также оснащен чипом Snapdragon 720G и 8 ГБ оперативной памяти. Он оснащен 128 ГБ встроенной памяти и слотом для карт microSD для большего объема памяти. Похоже, что V21 SE может появиться с лучшими камерами по сравнению с предыдущей моделью.

Источник — Astera.