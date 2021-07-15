Появляются промо-изображения Realme GT Master Edition

В преддверии запуска Realme GT Master Edition появились промо-изображения телефона, раскрывающие его дизайн. В то же время на Weibo появились просочившиеся документы, раскрывающие его характеристики.

Realme GT Master Edition можно увидеть в темно-сером цвете на изображениях ниже. Кроме того, в телефоне можно увидеть стеклянный модуль для системы с тремя камерами. Рядом с модулем камеры также можно увидеть уникальный логотип Realme с подписью японского дизайнера Наото Фукасавы. Неясно, является ли это устройство Realme GT Master Edition.

Просочившиеся документы показывают, что он имеет 6,43-дюймовый AMOLED панель, которая обеспечивает разрешение 120Гц. Он работает на чипсете Snapdragon 778G и, скорее всего, поступит в Китае в таких вариантах, как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища.

В устройстве установлена ​​батарея емкостью 4300 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Он имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру Sony IMX615, а его заднюю часть — систему с тройной камерой на 64 мегапикселя + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0. Это устройство Realme RMX3361, которое недавно было одобрено TENAA.

Realme GT Master Edition имеет более высокую версию с 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD + 120 Гц, чипсетом Snapdragon 870, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти и батареей емкостью 4500 мАч с зарядкой 65 Вт. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а заднюю — 50-мегапиксельную (Sony IMX766) + 16-мегапиксельную + 2-мегапиксельную тройную камеру. Это модель Realme RMX3366, которая была сертифицирована TENAA в прошлом месяце. Любая из этих моделей, вероятно, дебютирует как Realme GT Master Explorer Edition.

Источник — Astera.