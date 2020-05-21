Появление Core i9-10900K обрушило цены на 12-ядерный Ryzen 9 3900X

Конкуренция между Intel и AMD выходит на новый уровень, ведь «красные» на некоторых рынках уже обошли по продажам конкурентов, а теперь компания начала снижать цены на свои производительные процессоры.

Накануне компания Intel начала продажи процессоров серии Comet Lake-S, а еще на рынке появился и новый флагман – Core i9-10900K, но одновременно с его выходом резко упали цены на Ryzen 9 3900X.

Сейчас производительный чип от компании AMD можно купить за 420 долларов, а это значительно меньше, чем рекомендованная розничная цена.

Напомним, AMD Ryzen 9 3900X является 12-ядерным чипом, который продается и в России, а некоторые магазины на него уже опустили цены ниже 35 тыс. рублей.

Что касается Core i9-10900K, то его рекомендованная розничная цена составляет $488, при этом американские магазины процессор продают дороже – за $530.

Таким образом, сейчас Ryzen 9 3900X для обычных пользователей более выгоден для покупки.