Появилось видео разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro

Появилось видео разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro07.03.2020 14:34
Новый защищенный смартфон Samsung представила в начале января. Сейчас сон предлагается на рынке по цене 500 евро.
В смартфоне Samsung Galaxy Xcover Pro заявлена защита от воды и пыли по стандарту MIL-STD-810G. К тому же в устройстве есть аккумулятор на 4 050 мАч.
Этот смартфон разобрали на видео, которое было опубликовано в сети.
Судя по опубликованному видео, в смартфоне имеется обычная задняя крышка, а вот аккумулятор в нем съемный, что уже практически не встречается в современных смартфонах.
В целом Samsung Galaxy Xcover Pro оказался вполне себе ремонторигодным, а еще его легко разбирать и собирать.
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