Появилось видео разборки «неубиваемого» Samsung Galaxy Xcover Pro

Новый защищенный смартфон Samsung представила в начале января. Сейчас сон предлагается на рынке по цене 500 евро.

В смартфоне Samsung Galaxy Xcover Pro заявлена защита от воды и пыли по стандарту MIL-STD-810G. К тому же в устройстве есть аккумулятор на 4 050 мАч.

Этот смартфон разобрали на видео, которое было опубликовано в сети.

Судя по опубликованному видео, в смартфоне имеется обычная задняя крышка, а вот аккумулятор в нем съемный, что уже практически не встречается в современных смартфонах.

В целом Samsung Galaxy Xcover Pro оказался вполне себе ремонторигодным, а еще его легко разбирать и собирать.