Появилось предполагаемое изображение Xiaomi 13 Pro, раскрывающее ключевые характеристики

Серия Xiaomi 13, скорее всего, выйдет в ноябре этого года. Ожидается, что в серию войдут как минимум два устройства, такие как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Первый будет компактным флагманским телефоном, тогда как модель Pro будет более крупным устройством, как это было в серии Xiaomi 12. Задолго до ожидаемого ноябрьского запуска просочившаяся фотография инженерного блока Xiaomi 13 Pro теперь распространяется по платформам социальных сетей.

Хотя просочившееся изображение раскрывает ключевые подробности о Xiaomi 13 Pro, его подлинность не может быть подтверждена. Устройство можно увидеть с дисплеем с дырочками и изогнутыми краями, как у прошлогоднего Xiaomi 12 Pro. Согласно предыдущей утечке , Xiaomi 13 Pro оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Samsung E6 AMOLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

На изображении можно увидеть кодовое имя Nuwa и номер модели 2210132C, который принадлежит Xiaomi 13 Pro. В предыдущем отчете утверждалось , что кодовое имя «Fuxi» принадлежит модели Pro. Однако на основании просочившегося изображения можно сказать, что Xiaomi 13 и 13 Pro могут иметь кодовые названия Fuxi и Nuwa соответственно.

Восьмиядерный процессор с частотой 3,0 ГГц, на котором работает Xiaomi 13 Pro, похоже, является неанонсированной мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2 . Устройство можно увидеть работающим на ОС Android 13 со вкусом MIUI 14. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и поддерживает до 3 ГБ виртуальной памяти.

В других сообщениях утверждалось, что Xiaomi 13 Pro будет оснащен тремя 50-мегапиксельными камерами на задней панели. Он может содержать одноэлементную батарею, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.