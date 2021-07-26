Новый смартфон Realme с номером модели RMX3381 был сертифицирован китайским органом TENAA. Появление этого нового телефона говорит о том, что компания может готовиться к выпуску нового смартфона на домашний рынок.

Модель RMX3381 ранее была замечена на сертификационной площадке Евразийской экономической комиссии. Следовательно, похоже, что смартфон может выйти на европейские рынки, помимо России. К сожалению, информации о названии устройства нет.

В настоящее время в списке TENAA RMX3381 есть лишь несколько деталей о его спецификациях. Согласно списку, устройство имеет размеры 162,5 x 74,8 x 8,8 мм и имеет 6,5-дюймовый дисплей. Устройство работает под управлением ОС Android 11 и имеет аккумулятор емкостью 4880 мАч.

Ожидается, что в список TENAA RMX3381 будут добавлены оставшиеся спецификации и изображения в ближайшие несколько дней. Возможно, компания планирует выпустить это устройство в августе в Китае.

Ранее сегодня надежный информатор утверждал, что телефон-конкурент Redmi K40 Gaming Edition находится в разработке. Вероятно, Realme может готовить смартфон, который составит конкуренцию первому игровому телефону Redmi. Инспектор показал, что устройство будет оснащено Snapdragon 870, а другие его характеристики будут аналогичны K40 Gaming.

По слухам, Realme также работает над серией смартфонов Realme X9 и новым устройством под названием Realme Flash. Хотя о спецификациях моделей X9 ничего не известно, Realme Flash появится в качестве первого Android-смартфона с магнитным беспроводным зарядным устройством под названием MagDart. Желательно дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать, принадлежит ли номер модели RMX3381 какому-либо из этих смартфонов.

Источник — Astera.