Появились технические характеристики OPPO Reno 7, Reno 7 Pro и Reno 7 SE

Серия OPPO Reno7 дебютирует завтра в Китае. Перед запуском Reno7 SE, Reno 7 и Reno7 Pro появились в базе данных сайта сертификации TENAA со всеми основными характеристиками.

OPPO Reno7 SE технические характеристики

Смартфон OPPO с номером модели PFCM00 выйдет завтра под названием Reno7 SE. Его размеры составляют 160,2 x 73,2 x 7,45 мм, а вес — 171 грамм. Его передняя сторона будет окружена 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED FHD +, а за ним будет стоять батарея емкостью 4390 мАч (типичное значение 4500 мАч). Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Для фотографии у него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей и тройная камера на 48 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя.

OPPO Reno7 технические характеристики

Телефон OPPO с номером модели PFJM10 — Reno7. Устройство имеет размеры 156,8 x 72,1 x 7,59 мм и вес 185 граммов. Он оснащен 6,43-дюймовым экраном AMOLED FHD + и батареей емкостью 4390 мАч (стандартное значение 4500 мАч). Он будет поставляться с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Он будет содержать 32-мегапиксельную фронтальную камеру Sony IMX709 и тройную камеру на 64 мегапикселя (OmniVision OV64B) + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя.

OPPO Reno7 Pro технические характеристики

TENAA подтверждает, что номер модели Reno7 Pro — PFDM00. Его размеры 158,2 x 73,2 x 7,45 мм, а вес 180 грамм. В телефоне 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD + и двухэлементный аккумулятор емкостью 2200 мАч. Общая емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Он также будет иметь 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Для селфи у него будет 32-мегапиксельная фронтальная камера Sony IMX709. Его задняя часть оснащена тройной камерой с разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX766) + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя.

Ходят слухи, что дисплей смартфонов серии Reno7 будет предлагать частоту обновления 90 Гц и сканер отпечатков пальцев на экране. Reno7 SE, Reno7 и Reno7 Pro работают на процессорах Dimensity 900, Snapdragon 778G и Dimensity 1200-Max. Ожидается, что эти телефоны будут поддерживать быструю зарядку 33 Вт, 60 Вт и 65 Вт соответственно. Трио будет в черном, синем и золотом цветах.