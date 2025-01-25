Появились слухи о Sony Xperia 1 VII: ожидания и неопределенности

Новый слух об ожидаемом смартфоне Sony Xperia 1 VII вызывает интерес у поклонников. Неофициальные рендеры устройства предполагают наличие аудиоразъёма 3,5 мм и возвращение к 4K-разрешению. Однако источник информации вызывает сомнения.

Слух о флагмане 2025 года распространился благодаря пользователю на Weibo, который, похоже, не существует, поэтому стоит отнестись к информации с осторожностью. По сообщениям, Xperia 1 VII не будет иметь значительных изменений, кроме одного нового сенсора камеры.

На YouTube появились рендер-видео Xperia 1 VII, где утверждается, что модель может иметь 4K-разрешение. В противовес этому, слухи из Китая предполагают, что смартфон может остаться на уровне FHD+, как у предыдущей модели.

Что касается камеры, ожидается, что основной сенсор будет 48 Мп, а процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, вероятно, будет частью комплекта. На фоне предыдущих слухов о закрытии подразделения Sony по производству смартфонов, остаётся вопрос, внесёт ли компания значительные изменения в Xperia 1 VII или предпочтет осторожный подход.

В 2024 году Sony выпустила только две модели, и пока нет признаков новых устройств в линейке Xperia. Тем не менее слухи указывают на возможность появления нового флагманского телефона.