Появились рендеры Samsung Galaxy F21 FE 5G

Ожидается, что Samsung Galaxy S21 Fan Edition будет выпущен в начале января 2022 года . Дизайн телефона ни для кого не секрет, так как его рендеры за последние несколько месяцев появились из множества источников. Winfuture.de перед официальным анонсом опубликовал рендеры S21 FE в высоком разрешении.

Galaxy S21 FE можно увидеть в четырех цветовых вариантах на просочившихся рендерах. В публикации утверждается, что он будет поставляться с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ . Эти модели будут оценены в Европе примерно в 660 евро и 705 евро соответственно. В Германии эти варианты могут быть оценены в 649 евро и 699 евро соответственно.

Слухи о Galaxy S21 Fan Edition показали, что он может поставляться с 6,41-дюймовым дисплеем AMOLED FHD +, который будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет поставляться с пыленепроницаемым и водонепроницаемым корпусом со степенью защиты IP68.

S21 FE будет поставляться с чипсетом Snapdragon 888 на некоторых рынках, например в США. Ожидается, что его вариант чипа Exynos 2100 будет выпущен в Европе и Индии. Он может быть соединен с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти LPPDR5 и 128 ГБ / 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Скорее всего, он появится с Android 12 на базе One UI 3.1 .

Galaxy S21 FE может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру на 12 мегапикселей (основная) + 12 мегапикселей (сверхширокая) + 8 мегапикселей (телефото). Ожидается, что его батарея емкостью 4500 мАч будет поддерживать быструю зарядку 25 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку.