Появились предполагаемые характеристики OPPO Find X4

Qualcomm анонсировала флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 ранее на этой неделе. После анонса различные бренды подтвердили, что будут выпускать флагманские телефоны на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1. OPPO также обратилась к своему Twitter, чтобы подтвердить, что она будет запускать новый флагманский телефон с чипом SD8G1. Отчеты предполагают, что компания может анонсировать серию флагманских телефонов Find X4 к первому кварталу 2022 года. Задолго до запуска китайский аналитик поделился предполагаемыми характеристиками Find X4.

Find X4 может поставляться с 6,78-дюймовой панелью Samsung E4 AMOLED LTPO с разрешением 2K. Ожидается, что он будет поддерживать динамическую частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц и 10-битные цвета. Предшественник Find X3 и найти X3 Pro модели были оснащены Snapdragon 870 и Snapdragon 888 SoC. Инспектор предположил, что Dimensity 9000 будет подпитывать Find X4, что указывает на то, что Snapdragon 8 Gen 1 может быть зарезервирован для Find X4 Pro.

Find X4 может поставляться с 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Устройство может содержать аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Для селфи он может быть оснащен 32-мегапиксельным объективом типа «кошачий глаз» Sony IMX709, который был представлен на Reno7 и Reno7 Pro . Задняя камера телефона может включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельную сверхширокую камеру произвольной формы Sony IMX766 и 13-мегапиксельную телеобъектив с 2-кратным зумом Samsung S5K3M5 с поддержкой OIS.

Find X4 может предложить другие функции, такие как защита Gorilla Glass Victus на передней и задней сторонах, средняя рамка из алюминиевого сплава, два динамика, линейный двигатель оси X, сканер отпечатков пальцев на дисплее, NFC и ИК-передатчик. Скорее всего, он будет поставляться с предустановленной Android 12.

Пока рано говорить о ценах на Find X4. Тем не менее, аналитик сделал приблизительное предположение, что варианты X4 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища могут быть оценены в 4999 юаней (~ 785 долларов США) и 5499 юаней (~ 863 доллара США).