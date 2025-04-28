Появились первые изображения Oppo Reno 14: релиз ожидается в мае

В сети появились первые изображения нового смартфона Oppo Reno 14, официальный анонс которого ожидается уже в мае 2025 года. Информацией поделился известный информатор Digital Chat Station (DCS) на платформе Weibo.

Согласно опубликованным материалам, Oppo Reno 14 получит новый дизайн модуля камеры в стиле «пушки», созданный с использованием технологии холодной резьбы. Задняя панель выполнена в форме крупной R-образной области, а боковая рамка изготовлена из алюминиевого сплава, что визуально делает устройство похожим на iPhone. Информатор также отметил высокую текстуру и качество отделки смартфона.

Фронтальная часть устройства пока не раскрыта, однако сообщается, что Oppo Reno 14 будет оснащён плоским дисплеем. По предварительным данным, смартфон получит 6,59-дюймовую OLED LTPS-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера будет состоять из трёх сенсоров: 50-мегапиксельного основного модуля с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телефотомодуля на базе сенсора Samsung JN5. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Под капотом Reno 14 ожидается новый чипсет Dimensity 8350, а за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Среди дополнительных функций — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт и операционная система Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Официальная дата презентации и цены пока не объявлены. Появление первых изображений свидетельствует о скором релизе устройства на китайском рынке.