Появились первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold

В сети опубликованы первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold, который отличается тройным складным экраном, подобно HUAWEI Mate XT Master.

На изображении видно только заднюю часть устройства, выполненную из углеродного волокна. Смартфон имеет Z-образную форму корпуса с двумя шарнирами, а в верхней части правой половинки расположен восьмиугольный модуль камеры, как у Honor Magic V3.

Ранее генеральный директор Honor Чжао Мин говорил о планах по разработке этого устройства, что подтверждается патентом компании.

Основные цели, которые ставит перед собой производитель, включают создание тонкого корпуса, прочных шарниров, устойчивости к падениям и высокой ёмкости аккумулятора.

К сожалению сейчас каких-либо других подробностей об устройстве нет.