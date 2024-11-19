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Появились первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В сети опубликованы первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold, который отличается тройным складным экраном, подобно HUAWEI Mate XT Master.

Появились первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold

На изображении видно только заднюю часть устройства, выполненную из углеродного волокна. Смартфон имеет Z-образную форму корпуса с двумя шарнирами, а в верхней части правой половинки расположен восьмиугольный модуль камеры, как у Honor Magic V3.

Ранее генеральный директор Honor Чжао Мин говорил о планах по разработке этого устройства, что подтверждается патентом компании.

Появились первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold

Основные цели, которые ставит перед собой производитель, включают создание тонкого корпуса, прочных шарниров, устойчивости к падениям и высокой ёмкости аккумулятора.

К сожалению сейчас каких-либо других подробностей об устройстве нет.

Появились первые изображения нового складного смартфона Honor Tri-Fold

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