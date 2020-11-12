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Появились первые изображения классического телефона Nokia 8000 4G

12.11.2020 23:11

Наряду с Nokia 6300 4G , HMD Global также анонсировала Nokia 8000 4G, и по своему дизайну он намного превосходит другие функциональные телефоны.

Появились первые изображения классического телефона Nokia 8000 4G

Телефон имеет стеклянный корпус и покрытие, похожее на покрытие NCVM, которое мы видели на многих смартфонах в прошлом. У него также изогнутая клавиатура, которая сливается с дисплеем и рамкой. Покупатели смогут выбрать один из четырех вариантов расцветки — Opal White, Onyx Black, Topaz Blue и Citrine Gold. Лично мне жаль, что не было Ruby Red.

Что касается его характеристик, Nokia 8000 4G имеет 2,8-дюймовый экран, процессор Snapdragon 210 под капотом, а также 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ расширяемой памяти.

На задней панели телефона находится 2-мегапиксельная камера со вспышкой, которая выполняет функцию фонарика. Его съемный аккумулятор емкостью 1500 мАч проработает до 28 дней в режиме ожидания и обеспечит более 3 часов в режиме разговора в сети 4G.

Как и Nokia 6300 4G, он также имеет Bluetooth, Wi-Fi с точкой доступа, FM-радио, аудиоразъем и выпускается в моделях с одной и двумя SIM-картами. Когда он поступит в продажу, он будет продаваться за 79 евро (~ 93 доллара).

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