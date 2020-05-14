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Появились первые фото смартфона Huawei на собственной HarmonyOS

14.05.2020 10:46

Новая флагманская серия от Huawei будет представлена только осенью, и это будет аппарат под названием Mate 40.

Информации про него пока очень мало, а то что ранее сообщали инсайдеры пока никак не подтверждено.

Но возможно фотография неизвестного смартфона от Huawei демонтирует именно Mate 40. В социальной сети Weibo опубликовали рабочий аппарат с фирменной операционной системой HarmonyOS.

Продемонстрированное устройство получило полностью безрамочный экран, при этом стоит обратить внимание не центр верхней части дисплея, где отчётливо видны два скрытых за матрицей модуля камеры.

По мнению HuaweiCentral, фотография смартфона является фейком, так как скрытые камеры имеют нечеткие очертания, а сам интерфейс на экране смещен.

Специалисты портала считают, что на снимке Huawei Mate 30 Pro после «фотошопа».

Появились первые фото смартфона Huawei на собственной HarmonyOS

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