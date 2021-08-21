Появились новые подробности о процессорах Intel Raptor Lake-S

Ранее уже сообщалось, что новая серия процессоров от Intel получит до 24 ядер.

Недавно информацию подтвердил еще один источник, который также раскрыл некоторые данные про процессоры Raptor Lake-S.

Эта линейка чипов придет на смену Alder Lake-S, но появятся они только в конце следующего года.

Так, в Core i3 будет 4 ядра, а вот флагманский Core i9 уже получит 24 ядра и 32 потока.

Самый мощный чип серии получит 8 больших и 16 малых ядер, причем большие ядра получат микроархитектуру Raptor Cove, а у малых ядер сохранится микроархитектура Gracemont.

В Core i7 будет 16 ядер, а Core i5 будет предлагаться в конфигурации с 10 или 8 ядрами.

Линейка Pentium останется двухъядерной. Таким образом, между Core i3 и флагманским Core i9 в серии Raptor Lake-S будет огромная разница в производительности.