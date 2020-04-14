Появились новые фото iPhone 12 в стиле последних iPad Pro

Появились новые фото iPhone 12 в стиле последних iPad Pro14.04.2020 19:17
Недавно авторитетное агентство Bloomberg опубликовало новые подробности о грядущих флагманских смартфонах американской компании.
Тогда журналисты ссылаясь на свои источники сообщили, что новые iPhone 12 будет иметь дизайн, как у последних iPad Pro.
Также было известно, что у них будет поддержка работы в сетях пятого поколения. Еще в смартфонах установят более мощный процессор и лидар в камере, который послужит как датчик измерения глубины сцены.
На основании новых данных о дизайне в Сети появились новые рендеры, на которых показали iPhone 12 в стиле последних iPad Pro.
У моделей будут плоские грани, а также стальная рамка с острыми углами.
Традиционно новые iPhone показывают в сентябре, но в этом году сроки могут быть изменены из-за коронавируса.
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