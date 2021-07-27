Появились изображения Realme RMX3381 и полные спецификации

Загадочный телефон Realme с номером модели RMX3381 был обнаружен вчера китайским телекоммуникационным агентством TENAA. В списке раскрыты только некоторые детали, такие как размеры, размер дисплея и емкость аккумулятора телефона RMX3381. Теперь китайский регулирующий орган обновил список своими изображениями и оставшимися спецификациями. К сожалению, окончательное маркетинговое название устройства пока не разглашается.

Realme RMX3381 имеет 6,5-дюймовый TFT-экран с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Он работает под управлением ОС Android 11 и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Для селфи у него 16-мегапиксельная фронтальная камера. Модуль камеры на задней панели имеет 48-мегапиксельную основную камеру, две вспомогательные камеры и светодиодную вспышку. Кнопка питания на правом краю телефона выполняет функцию датчика отпечатков пальцев.

Он управляется неизвестным восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти. Что касается хранилища, ожидается, что телефон будет иметь 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD. Он поддерживает подключение 5G.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4880 мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Хотя он был одобрен органом TENAA, он еще не получил сертификации от регулирующего сайта 3C. Наконец, устройство имеет размеры 162,5 x 74,8 x 8,8 мм и вес 191 грамм.

Теперь, когда RMX3381 сертифицирован TENAA, он, вероятно, станет официальным в августе в Китае. Возможно, получится смартфон V-серии или Q-серии.

Источник — Astera.