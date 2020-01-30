Появились изображения нового гибкого смартфона Huawei Mate X2

Китайская компания регулярно патентует новые решения, связанные с гибкими смартфонами.

Однозначно в скором времени Huawei выпустит новый гибкий аппарат Huawei Mate X2, так как Samsung уже тоже готовит еще один раскладной смартфон, но выполненный в форм-факторе раскладушки.

Судя по последним патентам Huawei Mate X2 будет выполнен по типу Galaxy Fold. То есть у смартфона основной экран будет складываться внутрь.

Говорить о каких-либо технических характеристиках аппарата пока не приходится, так как пока это всего лишь один из огромного количества патентов, на основе которого создали рендерные изображения.

Можно предположить лишь, что Huawei выпустит несколько гибких смартфонов с разными решениями.