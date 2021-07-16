Появились изображения Nokia XR20

HMD Global анонсирует выпуск защищенного телефона 27 июля. Ходили слухи, что компания представит телефон среднего класса под названием Nokia XR20. Свежая информация о том, что, похоже, Nokia Mobile случайно разместила баннерное изображение Nokia XR20 на форуме сообщества Nokia. Изображение больше не доступно для показа на сайте форума, так как оно было заменено старым тизером.

Nokia XR20 можно увидеть с каплями воды на изображении, что указывает на то, что он может иметь рейтинг IP68. Ожидается, что этот телефон станет новым вариантом существующего телефона Nokia X20.

XR20 был замечен с модулем камеры квадратной формы для установки с двумя камерами. Остров камеры имеет логотип ZEISS и пару светодиодных вспышек. Его нижний край заполнен аудиоразъемом 3,5 мм, микрофоном, портом USB-C и решеткой динамика.

Предыдущие отчеты показали, что Nokia XR20 будет оснащен 6,67-дюймовой ЖК-панелью FHD + IPS с соотношением сторон 20: 5,9. Зев 480 чип присутствует под капотом устройства с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Для дополнительного хранения в нем есть слот для карт памяти microSD.

Он имеет 8-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера оснащена 48-мегапиксельной основной камерой и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4630 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Источник — Astera.