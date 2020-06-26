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Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

26.06.2020 18:14

Китайская компания скоро выпустить еще один смартфон под брендом Redmi.
Этот аппарат производитель начал сертифицировать, благодаря чему стали известны его характеристики.

Речь идет о смартфоне Redmi 9A, выполненном в современном дизайне с использованием каплевидного выреза под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп.

Экран устройства будет иметь диагональ 6,532 дюйма, а его разрешение составит HD+. В новинке основная камера получит только один модуль разрешением 13 Мп.

Что касается процессора, то в Redmi 9A будет использоваться MediaTek Helio G25, а за автономность модели ответит батарея на 5 000 мАч.

Оперативной памяти заявлено 3 ГБ, а встроенной 32 ГБ. Предполагаемая стоимость составит 100-130 долларов.

Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

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