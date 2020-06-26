Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

Китайская компания скоро выпустить еще один смартфон под брендом Redmi.

Этот аппарат производитель начал сертифицировать, благодаря чему стали известны его характеристики.

Речь идет о смартфоне Redmi 9A, выполненном в современном дизайне с использованием каплевидного выреза под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп.

Экран устройства будет иметь диагональ 6,532 дюйма, а его разрешение составит HD+. В новинке основная камера получит только один модуль разрешением 13 Мп.

Что касается процессора, то в Redmi 9A будет использоваться MediaTek Helio G25, а за автономность модели ответит батарея на 5 000 мАч.

Оперативной памяти заявлено 3 ГБ, а встроенной 32 ГБ. Предполагаемая стоимость составит 100-130 долларов.