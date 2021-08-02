Появились фотографии Realme Flash и зарядного устройства MagDart

Китайский производитель смартфонов Realme запланировал мероприятие под названием «Realme Magnetic Innovation Event» на 3 августа. На этой конференции бренд подтвердил демонстрацию MagDart, решения для магнитной беспроводной зарядки для самых разных продуктов. В преддверии этого мы узнавали больше об этой технологии в течение последних нескольких дней. Новое видео демонстрирует эту технологию зарядки в действии.

Видео демонстрирует зарядку Realme Flash с помощью зарядного устройства MagDart в форме куба, которое намного больше, чем шайба MagSafe от Apple.

Судя по видео, зарядное устройство может выдавать мощность 50 Вт. Но, похоже, на сам телефон он подает только 35 Вт.

На видео realme Flash заряжается с 18% до 26% примерно за 3 минуты. Следовательно, он должен полностью зарядиться менее чем за час.

Согласно предыдущим сообщениям, зарядные устройства MagDart будут разных форм и размеров. Также говорят, что они совместимы с другими продуктами, такими как ноутбуки, планшеты и другое.

Источник — Astera.