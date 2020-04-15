Появились фото прототипа защищенного смартфона Xiaomi Comet

В китайской компании работают над новым защищенным по стандарту IP68 смартфоном, проект которого носит название Comet.

Недавно в сети распространили первые фотографии прототипа аппарата, а также назвали некоторые его характеристики.

Так, известно, что модель оснащена процессором Snapdragon 710 и имеет 4 ГБ ОЗУ, а также 64 ПЗУ. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аккумулятор имеет емкость на 2 900 мАч, а в основной камере будут предложены датчики на 12 и 2 Мп.