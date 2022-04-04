Главная » Новости

Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Google Pixel 7 Pro

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Google Pixel 7 Pro получит дизайн текущего поколения смартфонов от Google, но технически аппарат станет намного лучше и производительней.
В сети опубликовали рендеры Google Pixel 7 Pro, в котором сохранится фронтальная камера, размещенная по центру дисплея, а на тыльной стороне и дальше будет вертикальное размещение камер.

Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Google Pixel 7 Pro

На качественных рендерах можно рассмотреть несколько вспомогательных датчиков для камеры, которые расположили между модулями с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами.

Приписывают Google Pixel 7 Pro еще скругленный OLED экран диагональю 6,7 или 6,8 дюйма и новое поколение фирменного процессора Tensor.

Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Google Pixel 7 Pro Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Google Pixel 7 Pro

Google Google Pixel 7 Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.