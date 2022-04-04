Опубликованы качественные рендеры нового смартфона Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro получит дизайн текущего поколения смартфонов от Google, но технически аппарат станет намного лучше и производительней.

В сети опубликовали рендеры Google Pixel 7 Pro, в котором сохранится фронтальная камера, размещенная по центру дисплея, а на тыльной стороне и дальше будет вертикальное размещение камер.

На качественных рендерах можно рассмотреть несколько вспомогательных датчиков для камеры, которые расположили между модулями с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами.

Приписывают Google Pixel 7 Pro еще скругленный OLED экран диагональю 6,7 или 6,8 дюйма и новое поколение фирменного процессора Tensor.