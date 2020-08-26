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Появилась предполагаемая стоимость нового Samsung Galaxy M51

26.08.2020 17:17

Samsung собирается выпустить новый смартфон в серии Galaxy M — Galaxy M51. Как сообщается, смартфон выйдет в следующем месяце. Samsung еще не объявила официальную дату запуска.

Если предположения верны, Samsung Galaxy M51 станет первым смартфоном в отрасли с аккумулятором на 7000 мАч. Согласно отчету PriceBaba, смартфон среднего класса будет доступен в ценовом диапазоне от 25 000 до 30 000 рупий (аналогично и в рублевом эквиваленте).

6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED будет иметь разрешение Full HD + (1080 x 2400 пикселей). При размерах 163,9 x 76,3 x 9,5 мм Galaxy M51 будет весить 213 граммов. Он также будет иметь порт USB 2.0 Type-C и поддержку Bluetooth 5.0.

Появилась предполагаемая стоимость нового Samsung Galaxy M51

Известно, что серия M от Samsung предлагает смартфоны с большой батареей. Galaxy M31 и Galaxy M31s поставляются с аккумулятором на 6000 мАч. Предполагаемый Galaxy M41 также будет иметь емкость 6800 мАч. Galaxy M51 производится в рамках инициативы Make in India и, как сообщается, будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core.

Samsung Galaxy M51 выходит всего через месяц после выпуска Galaxy M31s , который оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

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