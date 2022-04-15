Появилась информация о камерах флагманских смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

В прошлом году Google выпустила смартфоны серии Pixel 6 с обновленным дизайном и более мощными характеристиками, особенно в части камеры, благодаря собственному процессору Google Tensor. В настоящее время компания работает над смартфонами серии Pixel 7 следующего поколения, подробности о которых появляются в сети.

В последнем отчете были раскрыты подробности о спецификации камеры Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Типстер Йогеш Брар утверждает , что будущий флагманский смартфон от Google будет иметь ту же настройку камеры, что и его предшественники.

Если верить отчету, то Pixel 7 будет оснащен 50-мегапиксельным датчиком основной камеры и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. С другой стороны, Pixel 7 Pro будет иметь тройную камеру с добавлением 48-мегапиксельного телеобъектива.

Хотя конфигурация камеры может показаться не очень мощной, Google не полагался исключительно на аппаратное обеспечение, чтобы сделать серию Pixel одним из лучших телефонов с камерой на рынке.

Также говорится, что технический гигант оптимизирует датчики, чтобы повысить их производительность, и, как и в моделях предыдущего поколения в линейке, большая часть обработки будет выполняться программным обеспечением.

Ожидается, что у Pixel 7 будет 6,3-дюймовый дисплей, а у ультра-премиального Pixel 7 Pro — 6,7-дюймовый дисплей. Говорят, что обычный Pixel 7 имеет дисплей без LTPO и предлагает частоту обновления экрана 90 Гц. С другой стороны, говорят, что модель Pro поддерживает частоту обновления 120 Гц, а экран будет использовать панель LTPO .

Внутри устройства будут работать на собственном процессоре компании, который станет преемником Google Tensor SoC . Недавно в сеть просочились рендеры грядущего Google Pixel 7, демонстрирующие, что дизайн телефона остается неизменным, но будут некоторые незначительные улучшения.

Ходят слухи, что смартфоны серии Google Pixel 7 следующего поколения могут быть выпущены раньше, чем обычно. Предполагается, что телефоны могут быть запущены где-то в сентябре, немного раньше, чем обычно в октябре.

В преддверии запуска смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro компания готова выпустить Google Pixel 6a , который, как ожидается, будет официально представлен в следующем месяце.