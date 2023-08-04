PowerColor представила Radeon RX 7800 XT Red Devil на 16 Гбайт памяти

В своих официальных материалах, компания PowerColor заявила о появлении видеокарты Radeon RX 7800 XT в своей линейке под названием Red Devil. Интересно отметить, что компания AMD на данный момент не представляла эту конкретную модель. Возможно, это случайность, и официального подтверждения нет. Тем не менее, теперь доступны полные характеристики новинки.

В основе Radeon RX 7800 XT используется графический процессор Navi 32 с 60 исполнительными блоками (3840 потоковыми процессорами). Версия карты PowerColor Red Devil оснащена двойной системой BIOS. В тихом режиме, графический процессор имеет рабочую частоту 2210 МГц в режиме игры и до 2520 МГц в режиме Boost. В производительном режиме BIOS, частоты графического чипа варьируются от 2255 до 2565 МГц соответственно.

У карты 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 Гбит/с и 256-битной шиной. Информация о показателе энергопотребления Radeon RX 7800 XT Red Devil не разглашается производителем, но рекомендуется использовать блок питания мощностью 800 Вт. Карта оборудована двумя 8-контактными разъемами питания.

Внешние видеоразъемы новой модели включают один HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1. При использовании одновременно трех портов DisplayPort 2.1 можно активировать только два из них.

Модель PowerColor Radeon RX 7800 XT Red Devil оснащена производительной системой охлаждения с тремя 100-миллиметровыми вентиляторами и восемью 6-мм теплопроводящими трубками. Радиатор охлаждения имеет медную контактную площадку. Система охлаждения этой видеокарты напоминает систему Radeon RX 7900 GRE того же производителя. Кроме того, отмечается, что Radeon RX 7800 XT Red Devil оборудована 18-фазной подсистемой питания VRM с схемой 11+3+1+2+1.

Компания AMD недавно объявила о предстоящем выпуске новых видеокарт Radeon RX 7000 для сегмента «энтузиастов» в текущем квартале. Цены на Radeon RX 7800 XT пока неизвестны, и необходимо дождаться официального анонса со стороны AMD.