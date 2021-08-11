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Потоковый игровой сервис xCloud стал частью приложения Xbox для компьютеров

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Microsoft свои облачный игровой сервис xCloud сделал частью приложения Xbox для персональных компьютеров под управлением Windows.

Обновлённое приложение Xbox уже доступно для участников предварительного тестирования Xbox Insider.

Для них в разделе Game Pass доступны теперь все игры xCloud. Для их запуска потребуется только контроллер, подключённый по Bluetooth или к USB-разъёму.

Как отмечают разработчики, дополнение xCloud получило не только возможность запускать игры, но также социальную составляющую.

Напомним, через приложения Xbox игроки могут играть в игры, запущенные на локальной консоли.

Xbox xCloud
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