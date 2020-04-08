Потокового видео не будет у бесплатных сайтов

Минкомсвязи обяжет сайты из списка социально значимых ресурсов разработать страницы без потокового видео. Эти страницы будут доступны пользователям при нулевом балансе на смартфоне.

Новое требование коснется популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также телеканалов «Первый», НТВ и ТНТ, у которых на сайте при посещении автоматически запускается видео.

После разработки альтернативных страниц без потокового видео, владельцы сайтов должны будут передать операторам IP-адреса новых ресурсов.

Переход на новые версии сайтов будет происходить автоматически, ели у абонента нулевой баланс.

Минкомсвязи 7 апреля опубликовало перечень ресурсов, к которым доступ будет бесплатным.

В список попал 391 веб-сайт, причем среди них не только поисковики и популярные СМИ, но также и социальные сети.