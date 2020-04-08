Потокового видео не будет у бесплатных сайтов

Потокового видео не будет у бесплатных сайтов08.04.2020 12:23
Минкомсвязи обяжет сайты из списка социально значимых ресурсов разработать страницы без потокового видео. Эти страницы будут доступны пользователям при нулевом балансе на смартфоне.
Новое требование коснется популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также телеканалов «Первый», НТВ и ТНТ, у которых на сайте при посещении автоматически запускается видео.
После разработки альтернативных страниц без потокового видео, владельцы сайтов должны будут передать операторам IP-адреса новых ресурсов.
Переход на новые версии сайтов будет происходить автоматически, ели у абонента нулевой баланс.
Минкомсвязи 7 апреля опубликовало перечень ресурсов, к которым доступ будет бесплатным.
В список попал 391 веб-сайт, причем среди них не только поисковики и популярные СМИ, но также и социальные сети.
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