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Поставщиком селфи-камер для iPhone 14 впервые станет южнокорейская LG Innotek

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Apple установит в iPhone 14 камеры от LG Innotek. Корейская компания будет поставлять американкой компании только фронтальный фотодатчик.
Ранее сообщалось, что модули от LG Innotek появятся только в iPhone 15, но в итоге Apple изменила планы и решила начать сотрудничать с корейским производителем на год раньше.

Вторым поставщиком фронтальных камер станет японская Sharp.

Источник знакомый с поставщиками сообщает, что стоимость фронтальной камеры для нового поколения iPhone вырастет в три раза.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 будет стоить на 100 долларов дороже чем iPhone 13.

По слухам, в iPhone 14 появится основная камера на 48 Мп, но возможно такой модуль будут устанавливать только в самую дорогую версию серии смартфонов.

iPhone iPhone 14
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