По данным South China Morning Post, поставщики Apple, производящие модели iPhone 13, изо всех сил пытаются нанять достаточное количество сотрудников в преддверии ожидаемого запуска новых устройств в сентябре.

Пытаясь привлечь работников для удовлетворения спроса на линейку iPhone 13, поставщики Apple в Китае значительно увеличивают свои стартовые бонусы. Завод Foxconn в Чжэнчжоу, который, по оценкам, производит около 80 процентов iPhone в мире, увеличил размер бонуса для новых сотрудников до рекордного уровня в 10 200 юаней (1578 долларов США).

Аналогичным образом, Lens Technology удвоила свой бонус с 5000 юаней в феврале до 10 000 юаней в мае, а завод Luxshare Precision в Гуандуне удвоил свой внутренний реферальный бонус с 2500 юаней в апреле до 5000 юаней в мае.

За последние три года Apple добавила в свой список поставщиков больше новых поставщиков из материкового Китая, чем из любой другой страны, но одновременно с этим рост рабочей силы Китая достиг своего пика, поскольку рабочие места на предприятиях начали терять свою привлекательность, а все больше рабочих уходили из промышленных предприятий, что приводит к тому, что компаниям приходится привлекать работников более привлекательными пакетами оплаты труда.

Источник — Astera.