Главная » Новости

Поставщики Apple опасаются низкого спроса на iPhone 14, но в Apple настроены оптимистично

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

iPhone 14 станут самыми дорогими смартфонами в истории Apple, но несмотря на это компания готовится к большому спросу на смартфоны.
При этом партнёры Apple не уверены, что серия iPhone 14 будет пользоваться таким спросом как прогнозирует производитель.

Об опасениях партнеров сообщили инсайдеры. По данным сетевых информаторов, поставщики опасаются, что нововведения в iPhone 14 могут не понравится покупателям, также партнеры переживают за глобальную инфляцию, которая может повлиять на продажи.

Напомним, в серии iPhone 14 уже не будет mini, а самым доступны аппаратом станет iPhone 14, ценник которого составит 800 долларов. Остальные модели будут стоит дороже чем 13-я линейка. В планах Apple продать не менее 95 миллионов устройств.

iPhone 14
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.