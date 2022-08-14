Поставщики Apple опасаются низкого спроса на iPhone 14, но в Apple настроены оптимистично

iPhone 14 станут самыми дорогими смартфонами в истории Apple, но несмотря на это компания готовится к большому спросу на смартфоны.

При этом партнёры Apple не уверены, что серия iPhone 14 будет пользоваться таким спросом как прогнозирует производитель.

Об опасениях партнеров сообщили инсайдеры. По данным сетевых информаторов, поставщики опасаются, что нововведения в iPhone 14 могут не понравится покупателям, также партнеры переживают за глобальную инфляцию, которая может повлиять на продажи.

Напомним, в серии iPhone 14 уже не будет mini, а самым доступны аппаратом станет iPhone 14, ценник которого составит 800 долларов. Остальные модели будут стоит дороже чем 13-я линейка. В планах Apple продать не менее 95 миллионов устройств.