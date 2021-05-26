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Статьи

Обзоры рынков

TSMC готова начать выпуск чипов Apple A15 для будущих iPhone 13

26.05.2021 12:23

Поставщик Apple, TSMC, теперь официально начал производство нового чипа Apple A15 для линейки iPhone 13, которое ожидается позже во второй половине этого года, согласно новому отчету от DigiTimes.

Чип A14 Bionic, который сначала был анонсирован в iPad Air, а затем появился в iPhone 12, был первым процессором Apple, созданным по 5-нм техпроцессу. Чип A15 Bionic будет по-прежнему основываться на меньшем процессе, но вместо этого будет использовать улучшенную версию, которая, предположительно, позволит повысить производительность и повысить энергоэффективность.

Ожидается, что iPhone 13 будет анонсирован уже в сентябре, как и в предыдущие годы, после задержки с выпуском iPhone 12 из-за глобального кризиса в области здравоохранения. В связи с введением ограничений в прошлом году Apple и ее поставщикам пришлось сократить производство, в результате чего ежегодный выпуск нового iPhone состоялся в октябре, на месяц позже, чем обычно. Однако аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что подобная ситуация вряд ли повторится в этом году.

По слухам, помимо более высокой производительности, графики и улучшенной энергоэффективности благодаря чипу A15 Bionic, линейка iPhone 13‌ включает несколько других новых функций. Ожидается, что более дорогие модели линейки iPhone 13‌ Pro и includeiPhone 13‌ Pro Max будут включать дисплей LTPO, который обеспечит более высокую частоту обновления 120 Гц. Включение дисплеев LTPO также открывает дверь для возможности иметь постоянно включенный дисплей.

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