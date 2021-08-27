Поставщик Apple Foxconn намерен нанять еще 200000 сотрудников перед запуском iPhone 13

Поставщик Apple, Foxconn, очевидно, спешит нанять большое количество новых рабочих для крупнейшего в мире завода по производству iPhone, расположенного в Китае. Компания спешит нанять 200 000 сотрудников перед запуском серии iPhone 13.

Согласно отчету SCMP, один из основных поставщиков гиганта из Купертино начал ускоренный набор персонала для 200000 сотрудников, которые ему необходимо заполнить до конца сентября 2021 года.

Примечательно, что на этом большом предприятии могут разместиться до 350 000 рабочих сборочного конвейера и производиться до 500 000 смартфонов в день. Кроме того, в центральной провинции Хэнань различные местные органы власти также начали прием новых сотрудников для массового производства iPhone. Эти местные органы власти также использовали 100 автобусов, чтобы «забрать соискателей из их общин и высадить их у ворот завода».

Этот набор персонала, вероятно, лучше подготовит к прогнозируемому спросу на линейку iPhone следующего поколения. Новые кадры позволят Foxconn лучше придерживаться графика производства iPhone 13. Сообщается, что Apple планирует отгрузить от 130 до 150 миллионов единиц новых iPhone только во второй половине этого года, а ее текущая цепочка поставок в Азии сможет произвести от 90 до 100 миллионов единиц для удовлетворения первоначальных заказов на новые смартфоны.

Источник — Astera.