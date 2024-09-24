Поставки смартфонов Huawei Pura 70 в Россию увеличились на 60%

Поставки смартфонов Huawei серии Pura 70 в Россию увеличились на 60%. Эта флагманская линейка показывает отличные результаты на рынке, привлекая потребителей своим уникальным дизайном и впечатляющими функциями.

Серия Pura 70 хорошо зарекомендовала себя на рынке и стала самой популярной серией смартфонов за последние месяцы. Несколько цветовых вариантов, особенно зеленый и коричневый, пользуются особенно высоким спросом.

За 45 дней с момента начала продаж поставки увеличились на 60%, несмотря на то, что новые модели на 33% дороже предыдущих. Наибольшую популярность имеет стандартная версия Pura 70, которая составляет 61% всех поставок в этой серии.

Цветовые варианты, такие как зеленый и коричневый, составляют почти 70% продаж модели Pura 70 Ultra. Эти смартфоны быстро стали самыми востребованными у покупателей.

Pura 70 считается одним из лучших предложений Huawei, а модель Ultra обошла многие другие флагманы по качеству камер. Опрос DXOMARK показал, что камера Pura 70 Ultra получила высокие оценки от пользователей.

Аналитики предполагают, что в этом году Huawei может продать около 10 миллионов устройств серии Pura 70, что подтверждает её актуальность на рынке благодаря новому дизайну и передовым технологиям.