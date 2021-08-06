Поставки складных смартфонов вырастут в 10 раз к 2023 году

Прошло несколько лет с тех пор, как складной смартфон стал реальностью. Хотя такие устройства являются довольно новыми, южнокорейский технологический гигант Samsung готовится к запуску своего третьего поколения складных телефонов на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа.

Ожидается, что грядущие устройства от Samsung будут иметь улучшенный дизайн и будут предлагаться по конкурентоспособной цене. Благодаря значительным улучшениям и более низким ценам компания надеется увеличить продажи складных телефонов.

В отчете Counterpoint Research прогнозируется, что поставки складных смартфонов в этом году вырастут в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако ожидается, что количество поставок будет однозначным — около 9 миллионов.

Но через пару лет, к 2023 году, отгрузка таких телефонов может вырасти в 10 раз. Он добавляет, что Samsung будет доминировать на рынке с более чем 88 процентами рынка складных устройств.

В настоящее время существует лишь несколько компаний, выпускающих складные смартфоны, поэтому Samsung остается лидером рынка. Тем не менее, южнокорейский гигант будет продолжать доминировать на рынке, имея более 75 процентов доли рынка, даже после того, как другие бренды выпустят свои собственные складные телефоны, говорится в отчете.

Samsung, похоже, единственная крупная компания, которая стремится сделать складные смартфоны популярными. Ожидается, что другие производители смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO, Vivo и Honor, среди прочих, выпустят свой первый коммерческий складной смартфон в конце этого года, но график запуска пока не известен. Сообщается, что даже Apple работает над складным iPhone, который может быть выпущен в 2023 году.

Источник — Astera.