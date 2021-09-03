Поставки Samsung Galaxy S21 FE начнутся 28 октября

Выпуск Galaxy S21 FE снова отложен, на этот раз до конца октября. Судя по всему, поставки следующего смартфона Samsung Fan Edition начнутся 28 октября, а предварительные заказы будут открыты неделей раньше. Официальное руководство пользователя Galaxy S21 FE также просочилось, подтверждая многочисленные аспекты устройства.

Galaxy S21 FE все еще появится в этом году, но, возможно, не так скоро, как предполагали предыдущие слухи. По словам Джона Проссера , Samsung не представит свой следующий смартфон Fan Edition в этом месяце, вопреки мыслям @MauriQHD . Вместо этого Проссер считает, что Samsung анонсирует Galaxy S21 FE в октябре, после того как Apple анонсирует серию iPhone 13.

В частности, Проссер утверждает, что Samsung начнет поставки устройства 29 октября и откроет предварительные заказы с 20 октября. Однако дата объявления пока неизвестна. Между прочим, Роланд Квандт намекнул, что Samsung в короткие сроки перенесла дату запуска Galaxy S21 FE на месяц. Следовательно, компания, возможно, планировала запустить устройство в ближайшие несколько дней.

Судя по всему, Galaxy S21 FE готов к работе, поскольку у SamMobile уже есть инструкция по эксплуатации устройства. Утечка полностью, руководство подтверждает, что устройство будет запускаться в четырех цветах, которые Проссер описывает как графитовый, белый, оливково-зеленый и лавандовый. Кроме того, Galaxy S21 FE сертифицирован по стандарту IP68, поддерживает технологию Wireless Powershare и оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев.

Поддержка Wireless DeX тоже встроена, но разъема для наушников 3,5 мм нет. Это не должно вызывать удивления, поскольку у Galaxy S20 FE его тоже нет. Однако в руководстве пользователя не упоминается картридер microSD, который есть в прошлогоднем смартфоне Fan Edition.