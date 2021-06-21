Спрос на гибкие OLED- панели постоянно растет, но, согласно новому отчету исследовательской компании, поставки гибких OLED-панелей во втором квартале этого года составят около 57 миллионов единиц.

Это означает, что поставки упадут на 35 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с межсезоньем во втором квартале 2021 года и падением поставок моделей Apple iPhone.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифры представляют собой впечатляющее увеличение на 54 процента. С другой стороны, в отчете добавлено, что поставки жестких OLED-панелей во втором квартале 2021 года составят около 53 миллионов единиц.

В отчете Omdia утверждается, что Samsung Display может отгрузить более 39,1 миллиона единиц гибких OLED-панелей во втором квартале этого года, что на 42,8 процента меньше, чем в предыдущем квартале, и на 61,6 процента больше, чем в годовом сопоставлении.

С другой стороны, ожидается, что LG Display поставит 10,6 млн устройств, что на 41,1% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 55,9% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что BOE, CSOT, Visionox и Tianma поставят 7,9 миллиона единиц, 3,1 миллиона единиц, 2,1 миллиона единиц и 1,4 миллиона единиц, соответственно, во втором квартале 2021 года.

Источник — Astera.