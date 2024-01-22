Поставки электроники в Россию по параллельному импорту сократились

По последнему отчету GS Group, опубликованному изданием «Коммерсант», доля параллельного импорта ноутбуков и планшетов в Россию в 2023 году значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Если в 2022 году эта доля составляла 53% для ноутбуков и 27% для планшетов, то в 2023 году она упала до 41% и 26% соответственно. Это свидетельствует о том, что рынок официальных поставок техники от китайских брендов и российских производителей растет.

По словам экспертов GS Group, увеличение официальных поставок техники китайских брендов является одной из причин снижения доли параллельного импорта. Кроме того, российские производители также начинают выпускать аналогичные продукты, что также снижает интерес потребителей к параллельному импорту. Однако, по данным издания, продукция российских брендов еще не широко представлена в розничных магазинах, так как она в основном ориентирована на государственные структуры.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров также отмечает, что подобная тенденция заметна и в других сегментах электроники.

Он считает, что помимо появления китайских брендов на рынке, рост официальных поставок также связан с активными рекламными кампаниями данных производителей.

Кроме того, Бурмистров прогнозирует, что к концу 2024 года доля устройств, ввезенных по параллельному импорту, продолжит снижаться на несколько процентов, что свидетельствует о росте доверия российских потребителей к официальной продукции.