Поставкам iPhone 13 мешают производственные проблемы с модулем камеры

По мнению JP Morgan, несмотря на то, что ситуация с цепочкой поставок, которая сильно повлияла на Apple, значительно улучшилась, производство линейки iPhone 13 в четвертом квартале 2021 года все еще может быть помехой . Аналитик Самик Чаттерджи заявляет, что Apple стала беспокоиться об ограничениях поставок в связи с неизбежным возрождением Covid-19 и ужасным ударом по производству из-за недавних ограничений на энергопотребление в Китае.

Аналитик JP Morgan отмечает, что процесс наращивания производства линейки iPhone 13 продвигается медленнее, чем на более ранних iPhone, и основным узким местом, стоящим за этим, являются проблемы с модулем камеры.

В то время как случаи Covid и многочисленные ограничения способствовали вялому производству во Вьетнаме, основная причина кроется в стремлении поставщиков использовать оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика. Но ситуация улучшится, поскольку ограничения будут смягчены, и камера LG Innotek вместе со второстепенным блоком в Южной Корее будет увеличивать производство такими темпами, которые необходимы.

Есть еще больше проблем, связанных с поставкой iPhone 13, поскольку меньшие компоненты могут сильно пострадать, если проблемы с нехваткой электроэнергии в Китае сохранятся. Однако на данный момент с более крупными компонентами проблем нет, так что это хорошие новости. По мнению аналитика, из-за этого могут пострадать 5-10 миллионов единиц из 143 миллионов запланированных. Но, несмотря на это, Apple продолжает оставаться на комфортных позициях с точки зрения продаж.

Аналитик поддерживает свою целевую цену для Apple в размере 180 долларов США, исходя из 28-кратного отношения цены к прибыли на основе оценки прибыли JP Morgan на 2023 год в размере 6,55 долларов США.