Последняя HyperOS выходит для множества смартфонов Xiaomi, включая Redmi Note 13

Китайская компания активно внедряет свою HyperOS в устройства. Недавно разработчики стали внедрять операционную систему в смартфоны, которые продаются за пределами Китая.

Новая операционная система заменяет MIUI, которая ранее базировалась на Android. Сначала HyperOS была доступна для среднебюджетных моделей POCO и Redmi, а теперь затрагивает и Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, POCO C65, а также POCO X4 Pro 5G. В первую волну обновлений попал даже трехлетний планшет Xiaomi Pad 5.

Некоторые устройства из списка планировали сразу запустить с новой ОС, но «из коробки» они получили все-таки MIUI 14 на базе Android. Теперь компания исправляет это. Сейчас Xiaomi активно работает над переносом всех своих актуальных устройств на новую операционную систему.

Первыми обновления HyperOS получат участники программы раннего тестирования Mi Pilot или POCO Pilot. Однако в ближайшие недели все пользователи смогут установить HyperOS на свои устройства.