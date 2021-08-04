Поскольку Apple готовится выпустить этой осенью свою грядущую операционную систему iOS 15 для миллионов пользователей iPhone, последняя бета-версия обновления, по-видимому, улучшила то, как iPhone пользователь снимает и обрабатывает фотографии при определенных условиях освещения.

Аппаратное обеспечение камеры внутри iPhone играет значительную роль в качестве фотографий, которые пользователи могут делать на свои устройства, но еще одним фактором, влияющим на качество изображения, является обработка на устройстве iPhone, выполняемая процессором сигнала изображения или интернет-провайдером.

В последней бета-версии iOS 15 Apple, возможно, улучшила обработку «iPhone», когда пользователи делают фотографии в условиях, когда блики объектива иногда являются нежелательным артефактом. Впервые об изменении стало известно на Reddit, а затем оно было опубликовано в популярном приложении камеры «iPhone» Halide в Твиттере .

Две расположенные рядом фотографии показывают, что Apple удаляет блики объектива с фотографий во время пост-обработки фотографий в новейшей бета-версии. На фотографии ниже показан окончательный снимок из Live Photo без бликов.

Apple не продвигала и не комментировала это изменение, поэтому неясно, что именно происходит. Однако последняя бета-версия может улучшить систему, которую «iPhone» использует для обнаружения различных сцен в помещении и на улице, и использовать эту информацию для компенсации и устранения нежелательных бликов объектива.

Источник — Astera.