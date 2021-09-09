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Последняя бета-версия Android 12 содержит несколько доработок и новых виджетов

Последняя бета-версия Android 12 содержит несколько доработок и новых виджетов
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Сегодня Google выпустила финальную бета-версию Android 12 до того, как ОС будет запущена должным образом, а вместе с ней и некоторые визуальные изменения и функции, которые мы увидели во время анонса Android 12. Некоторые из примечательных нововведений в Beta 5 — это прекрасные виджеты с геометрическими часами, переработанный калькулятор и новый ярлык на экране блокировки.

Приложение часов также получило некоторые настройки, согласно 9to5Google, с обновленным дизайном, новой анимацией и (конечно же) цветами, которые соответствуют теме вашего телефона.

Последняя бета-версия Android 12 содержит несколько доработок и новых виджетов

Последняя бета-версия Android 12 содержит несколько доработок и новых виджетов

9to5Google также сообщает, что Beta 5 приносит обещанный вам капитальный ремонт Material You и для приложения-калькулятора, с добавлением пастельных тонов и более игривых кнопок. Вот новое и старое:

Последняя бета-версия Android 12 содержит несколько доработок и новых виджетов

XDA отмечает, что на экране блокировки есть новый ярлык для управления устройством, который позволяет управлять устройствами умного дома одним нажатием кнопки, как только вы разбудили экран телефона. Элементы управления устройством уже переместились из меню питания Android 11 в тень быстрых настроек, но теперь они доступны в другом, более удобном месте. Кнопка присоединяется к ярлыку Google Кошелька, который отображался на экране блокировки в бета-версии 2.

Наконец, Android Police сообщает, что владельцы Pixel, использующие бета-версию, теперь имеют доступ к новой улучшенной панели поиска. Для того, что вы вводите, будут отображаться соответствующие настройки, контакты и многое другое, в дополнение к результатам приложения и Google, которые панель использовала для получения. Мы видели намеки на эту функцию в предыдущих бета-версиях в виде экранов настройки и API, но теперь это то, что вы действительно можете использовать.

Для некоторых небольших изменений, которые показали в бета-версии 5, вы можете прочитать 9to5Google или XDA «S полные облавы. Или, если вы хотите лично увидеть изменения и получить поддерживаемое устройство, вы можете следовать нашему руководству по установке бета-версии здесь. Имейте в виду, что, хотя ОС должна быть выпущена «через несколько недель», у нее все еще могут быть некоторые шероховатости кое-где.

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