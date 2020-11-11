Последний Mac mini от Apple работает на чипе M1 и macOS Big Sur

Apple выпустила новый Mac mini, свой самый маленький настольный компьютер. Mac mini был исключительным продуктом, который Apple описывает как самый универсальный компьютер. ПК отличается от обычного компьютера в том смысле, что Apple предлагает его без соответствующего экрана, клавиатуры или мыши. Как любит говорить Apple, это «BYODKM» (принесите свой собственный дисплей, клавиатуру и мышь).

Новый Mac mini 2020 также оснащен новейшим 8-ядерным чипом M1, обеспечивающим огромную производительность. Говорят, что производительность в 3 раза выше, чем у mini предыдущего поколения. Микросхема M1 делает Mac mini способным быстро справляться с требовательными рабочими нагрузками, начиная от компиляции миллиона строк кода и заканчивая созданием огромных многодорожечных музыкальных проектов.

Встроенный в компьютер 8-ядерный графический процессор в равной степени обеспечивает шестикратное увеличение графической производительности, позволяя Mac mini с легкостью решать такие ресурсоемкие задачи, как сложный 3D-рендеринг. Рабочие нагрузки машинного обучения также совершают качественный скачок вперед благодаря повышению производительности до 15 раз по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, несмотря на сверхкомпактный дизайн, Mac mini, как утверждается, обеспечивает до 5 раз более высокую производительность по сравнению с самым продаваемым настольным компьютером с Windows в своем ценовом диапазоне, хотя размер Mac mini составляет лишь одну десятую размера другого настольного компьютера с Windows.

Mac mini от Apple также обладает усовершенствованной тепловой конструкцией, которая помогает поддерживать его революционную производительность, оставаясь при этом прохладным и тихим. Он поддерживает до двух дисплеев, включая Apple Pro Display XDR с полным разрешением 6K, Wi-Fi 6 для более высокой производительности беспроводной сети и Secure Enclave в M1 для лучшей в своем классе безопасности.

Mac Mini в настоящее время доступен всего за 699 ​​долларов, что на 100 долларов меньше, чем у четырехъядерной модели предыдущего поколения. И это несмотря на то, что наличие более мощного чипсета и работы под управлением macOS Big Sur делает его гораздо более универсальным и функциональным, чем когда-либо. BigSur — это последняя версия операционной системы Apple для настольных ПК.