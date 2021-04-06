Последние флагманы компании LG показали на живых фото

Последние флагманы компании LG показали на живых фото06.04.2021 23:33
Накануне стало известно, что LG прекращает разработку и производство смартфонов.
Корейская компания решила покинуть рынок смартфонов, а вместо этого она сосредоточится на разработке систем «умного» дома и комплектующих для электрокаров.
Сегодня сетевые инсайдеры опубликовали «живые» снимки последних смартфонов LG, а это модели LG Rollable и LG Rainbow.
Первый является устройством с растягивающимся экраном, но на фото он демонстрируется в сложенном состоянии.
Вторая модель – Rainbow на рынок должна была поступить под названием LG V70. Технические характеристики аппаратов источник не раскрыл.
Напомним, что полноценно мобильное подразделение LG закроют до 31 июля.
Просмотры:Метки: LG